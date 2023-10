Meloni a Tel Aviv: contrasteremo l’antisemitismo

75 Visite

È terminato dopo un’ora l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. A Tel Aviv i due leader hanno discusso del conflitto che ha scatenato la crisi del Medio Oriente e che ha rotto gli equilibri mondiali. Netanyahu ha, in primo luogo, ringraziato il presidente del Consiglio per “essere qui con noi in un momento così buio”. “Questo è un vero banco di prova per una nazione civilizzata. Noi speriamo di vincere e ci aspettiamo che tutti i Paesi ci siano vicini per combattere lo Stato islamico e Hamas”, ha aggiunto il primo ministro israeliano.













