Pozzuoli, Monteruscello: Carabinieri arrestano pusher

Questa notte i Carabinieri del nucleo radiomobile della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio di droga Gennaro Iannicelli, 26enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono a Monteruscello e stanno percorrendo via Severini quando notano il 26enne mentre cede una dose di cocaina ad un “cliente”. I Carabinieri intervengono e bloccano i 2, parte la perquisizione.

Iannicelli viene trovato in possesso di 15 grammi di stupefacente tra cocaina e hashish già suddivisi in dosi. Sequestrata la somma di 60 euro ritenuta provento del reato. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura mentre l’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.













