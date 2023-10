Clan Di Lauro, il business del drink 9mm: dall’America alla Cina

Tra gli adolescenti americani è tra le bevande più conosciute. Sarà per la massiccia campagna pubblicitaria condotta sul web o per la sua forma particolare, una fedele riproduzione di un proiettile, la “9mm”, questo il nome dell’energy drink, negli ultimi anni, ha letteralmente spopolato tra i giovanissimi. Il prodotto, a base di zucchero, caffeina e taurina, e che secondo gli esperti avrebbe l’effetto di ben sei lattine di coca cola, è finito però, suo malgrado, al centro di un’operazione del Ros dei carabinieri in quanto, secondo quanto emerso da indagini avviate nel 2016, sarebbe stato uno dei brand su cui avrebbe investito la cosca Di Lauro di Secondigliano. Soprattutto, come riporta Il Mattino, per il mercato cinese. Sono in corso controlli sul broker di Hong Kong. E’ l’inchiesta che vede coinvolti anche Tina Rispoli e Tony Colombo.