Napoli, è il gran giorno di Gratteri: l’insediamento nella città diventata centro di riciclaggio permanente. Attività commerciali e amministrazioni comunali colluse

Oggi è il giorno di Nicola Gratteri, nuovo capo della Procura di Napoli. Porta in dote da Catanzaro un carattere da uomo del fare, per alcuni spigoloso (ad usare un eufemismo). Al Corriere della Sera ha spiegato la sua giornata-tipo ed è la descrizione di uno stakanovista: «Al lavoro dalle 8 alle 20, fino a 10 riunioni in un giorno, pranzo consumato alla scrivania». Vive sotto scorta da 35 anni e sappiamo che ha recentemente rimandato al mittente i biglietti-omaggio per le partite del Calcio Napoli offerti dal presidente della squadra Aurelio De Laurentiis.

Ora Gratteri si trova dinanzi un importante lavoro. Napoli è cambiata molto negli ultimi anni. Baby gang, microcriminalità, clan sfilacciati, imprenditoria deviata, collusa con la camorra, comuni commissariati e in odor di mafia.

Napoli è, inoltre, diventata una grande lavanderia di denaro contante: non è difficile ipotizzare che in alcuni casi i proventi delle attività illegali possano essere stati reinvestiti per inserirsi nel flusso (importante, positivo e lecito) dell’accoglienza dei turisti in città. In provincia è un fiorir di attività, soprattutto del settore edile e della ristorazione. E ancora: centri per scommesse sportive, imprese funebri, bar, ristoranti.













