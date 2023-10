Da Volla all’Argentario. Lo scrittore-poeta Ernesto Russo torna alla ribalta

73 Visite

Da Volla all’Argentario. Il noto scrittore-poeta Ernesto Russo torna alla ribalta.

In attesa della premiazione a “Talenti Vesuviani 2023” in programma per il prossimo 10 dicembre a San Giorgio a Cremano (Na) dove riceverà il prestigioso Trofeo da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per una poesia a tema a difesa dei suoi diritti: “ Legge e Legalità”.

Una lotta ormai a conoscenza Nazionale, grazie a chi come noi più volte gli ha dato voce “Chi rimane solo muore.” Cita spesso il Russo nei suoi interventi pubblici.

Rimanendo al presente, nella giornata del 14 ottobre c.m. lo stesso è stato protagonista con il suo nuovo romanzo “Delitto Vesuviano” tra i finalisti Opere Inedite al “Concorso Argentario 2023- Premio Caravaggio” che si è svolto proprio in quella ultima dimora del noto Pittore milanese, arrivato da Napoli ormai già moribondo: Porto Ercole, affascinante e tranquilla location nel complesso del Monte Argentario.

Un Giallo nato dalla “fantasia” dell’autore che in gran parte le storie narrate vanno ad intrecciarsi con storie vere, accadute in tempi ormai molto remoti nella sua Volla alle porte di Napoli zona vesuviana.

“Da piccolo sognavo di fare il poliziotto e stare dalla parte buona: in quella parte buona in realtà ci sono sempre rimasto, ma da semplice cittadino.”

L’ingarbugliato racconto inizia dal ritrovamento di un cadavere in una grossa vasca, un tempo usata per irrigare i numerosi campi agricoli. Un intrigante caso tra un colpo di scena e l’altro, affidato al Commissario Enrico Masiello, che con grande esperienza e professionalità, dopo attente e sofisticate indagini riesce ad assicurare alle patrie galere mandante ed esecutore del magro omicidio, pur di rimanere fedele a quella citazione tanto cara al dottor Catello Maresca della DDA- Napoli: “Alla fine lo Stato vince sempre.” la quale il Commissario né ha fatto del suo credo. “Dedico questo prestigioso riconoscimento a tutti qui popoli in sofferenza per le guerre, schierandomi per la pace: visto che anche nel mio scritto si cade spesso in sofferenze e ingiustizie”, conclude Russo…













