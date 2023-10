PD Napoli: “Con l’Amministrazione Manfredi operate scelte efficaci per lo sviluppo della città”

81 Visite

“Il PD di Napoli esprime convinto apprezzamento e pieno sostegno politico per le scelte amministrative intraprese in questi due anni di amministrazione Manfredi a Palazzo San Giacomo. Napoli sta maturando condizioni positive in questa nuova stagione di buon governo in condizioni economiche e sociali di grande complessità. Si sono avviate soluzioni efficaci per un investimento strutturale sulla riorganizzazione della macchina comunale, per il risanamento del bilancio comunale, sul miglioramento dei servizi a cominciare dai trasporti, sul decoro urbano. Napoli si conferma, poi, una città turistica globale che sta vivendo una fase particolarmente intensa e apprezzata per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. Il PD di Napoli continuerà con il Sindaco Gaetano Manfredi a sostenere ogni sforzo amministrativo volto a favorire maggiore partecipazione ai processi di cambiamento e a consolidare scelte amministrative utili per tutti i cittadini” – è quanto dichiarano in una nota Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci, rispettivamente segretario e presidente del Pd area metropolitana di Napoli.













