Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina, minacce ai parenti: ​«Vi facciamo fare la stessa fine»

Uno dei parenti della vittima ha pubblicato un video a tempo sul social con il quale ha chiesto giustizia per Francesco Pio Maimone e poco dopo, in risposta a una sua considerazione sulla pena da infliggere al responsabile dell’omicidio è stato pubblicato un commento minaccioso in dialetto da un profilo anonimo: «Sei uno scemo ma non farti acchiappare che ti facciamo fare la stessa fine».