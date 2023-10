Frosinone, overdose da hashish: gravissimo bambino di 15 mesi

134 Visite

In overdose di hashish: è gravissimo un bambino di 15 mesi. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe ingerito un pezzetto di hashish e ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico Gemelli. E’ arrivato in condizioni disperate al Fabrizio Spaziani di Frosinone accompagnato dai genitori che non hanno saputo fornire spiegazioni.