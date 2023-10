Marano. Omicidio Iannone, per gli inquirenti il caso è chiuso: non ci sono altre persone coinvolte nella vicenda

96 Visite

Ammazzato per una partita di droga non pagata. Per l’omicidio di Vincenzo Iannone, il 47enne pusher trovato morto all’alba del 16 luglio in una stradina periferica della città, sono finite in manette – come anticipato ieri dal nostro portale – due persone: Vittorio Principe, 49 anni, e Sabatino Sorrentino, 55 enne. Almeno uno dei due sarebbe stato un cliente abituale di Iannone. L’uomo sarebbe stato ammazzato al culmine di una lite, innescata dal mancato pagamento di una partita di droga (un debito di poche centinaia di euro), con un’arma da taglio e oggetti contundenti. Il corpo dello spacciatore sarebbe stato in seguito caricato su una Hyundai data alle fiamme in via Pigno. Principe e Sorrentino sono accusati, a vario titolo, di omicidio e distruzione di cadavere. Delitto aggravato dal metodo mafioso, benché gli indagati non siano ritenuti organici delle cosche criminali del territorio. La svolta nelle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli (pubblico ministero Giuseppe Visone) e condotte dai carabinieri della compagnia di Marano e dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna, è arrivata dopo circa tre mesi.

Principe avrebbe materialmente ammazzato Iannone e avrebbe poi dato fuoco all’automobile con l’aiuto di Sorrentino. I due sarebbero stati immortalati anche dalle telecamere di un distributore di carburanti non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Iannone. Il cadavere del pusher, figlio di un ex dipendente comunale, era stato rinvenuto dai militari della locale compagnia intorno alle 6 del mattino al civico 6 di via Pigno, in un tratto di strada coperto da una fitta vegetazione ma costeggiato da ville e appartamenti in cui sono installati svariati sistemi di videosorveglianza. Le immagini registrate dalle telecamere, finite al vaglio dei carabinieri, avevano fatto luce fin dalle prime battute sulla dinamica dell’evento delittuoso. Anche la responsabilità di almeno uno degli indagati era apparsa alquanto chiara. Principe, infatti, era stato sottoposto a una perquisizione sfociata nel sequestro di abiti e cellulare ed era finito nel registro degli indagati per omicidio volontario. Il materiale sequestrato nella sua abitazione era stato poi inviato al laboratorio del Ris di Roma. I rilievi tecnici hanno fugato anche gli ultimi, residui dubbi da parte degli inquirenti. Per gli inquirenti il caso è chiuso. Non ci sarebbero, insomma, altre persone coinvolte in qualche modo nella vicenda.













