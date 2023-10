Amministrative Villaricca, Campanile: “Il Comune metta in sicurezza la discarica Alma”

Ieri il candidato sindaco a Villaricca del centrosinistra, Nicola Campanile, ha inviato una PEC al Comune inerente la bonifica della Discarica ALMA. Campanile ha ricordato all’amministrazione il finanziamento concesso dalla Regione Campania – Settore Ambiente, pari a 500 Mila euro per la caratterizzazione e la messa in sicurezza d’emergenza della discarica Alma e di di 4.500.000 Euro per la bonifica permanente. “Rischiamo di perdere 5 milioni di euro per la bonifica – afferma Campanile -. Sono lieto di aver appreso che dopo la mia richiesta di accesso agli atti sia stata immediatamente convocata una riunione operativa. Con la nostra futura amministrazione non rischieremo più di perdere simili opportunità”.