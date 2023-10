Forte scossa, l’ennesima, tanta paura e notte in strada

163 Visite

Una nuova scossa, di magnitudo 4, si è registrata alle 22.08 di ieri, lunedì 2 ottobre. L’epicentro al confine tra il Comune di Pozzuoli e Agnano, frazione di Napoli. Molta la paura tra la gente, che è scesa in strada: diverse persone hanno preferito passare la notte fuori, a casa di amici e parenti. Verifiche di stabilità degli edifici: per ora segnalate cadute di calcinacci, ma nessun danno significativo. In mattinata ripresa nella zona la circolazione ferroviaria.

Molta la paura tra la gente, che è scesa in strada dopo la scossa. Nella zona di via Pisciarelli, epicentro del terremoto, al confine tra il Comune di Pozzuoli e Agnano, frazione di Napoli, diverse persone hanno passato la notte fuori casa.

Sono andate avanti tutta la notte le verifiche di stabilità degli edifici, sia pubblici che privati.

Nella zona dell’epicentro si è registrata la caduta di alcuni calcinacci, soprattutto nell’area di Agnano, ma per ora non è stato segnalato alcun danno significativo. Il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è stato preso d’assalto dalle telefonate di centinaia di cittadini spaventati. Numerose le segnalazioni, mentre in molti hanno chiamato solo perché scossi dalla paura.













