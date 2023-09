77 Visite

Sorride il Napoli, finalmente. Si sbloccano tutti contro L’Udinese: Zielinski, Kvara, Osimhen e Giovanni Simeoni. Friuliani piegati 4-1, per i bianconeri a segno Samardzic. Il Napoli è tornato, dopo giorni di aspre polemiche interne (caso Osimhen) e l’indagine per falso in bilancio su De Laurentiis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews