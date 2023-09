Giugliano, Occhiuzzi in pole per il dopo Di Napoli. Ma tra i papabili figura anche Fontana

192 Visite

Roberto Occhiuzzi in pole per la sostituzione di Di Napoli. Il Giugliano non ha ancora ufficializzato il nome, ma l’ex tecnico del Cosenza – da quanto si apprende – sarebbe gradito al club. La fumata bianca, ad ogni modo, potrebbe arrivare anche nella mattinata di domani. Il Giugliano sta ragionando su vari aspetti: la questione tattica in primis, ma anche sulla questione economica. Il club ha già sul groppone l’ingaggio dell’esonerato Di Napoli e sta cercando, pertanto, di trovare anche la soluzione meno onerosa sul piano strettamente economico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews