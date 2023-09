Punti di vista. Povertà, il governo riuscirà a trovare una sintesi?

69 Visite

L’attuale Parlamento riuscirà a trovare una sintesi su un problema così delicato come la povertà nel nostro Paese?Ma soprattutto la POLITICA è matura al punto di porsi l’obbiettivo di superare gli ostacoli ideologici che spesso, su argomenti così delicati come la POVERTA’, sono un ostacolo per il benessere collettivo? Spero di sì, ci avviamo forse, ad una fase dove la Politica riprenderà il sopravvento come dovuto!

Il Reddito Inclusivo della Sinistra, il Reddito di Cittadinanza del Movimento 5 Stelle per passare al Salario Minimo voluto anche dai Fratelli d’Italia per finire ad oggi, con la convocazione delle minoranze da parte del Governo per valutare una proposta del minimo di 9,00 Euro, rappresentano tutti atti che si muovono nella stessa direzione per trovare una soluzione ad un problema che non può trovare nell’immediato soluzione soddisfacente. Quindi ritengo la decisione della Presidente Meloni di interpellare tutte le forze in campo rappresentate nel Parlamento, l’Organo supremo a legiferare, un buon primo passo .

Il problema sta’ tutto nella crescita economica, che per anni è stata quasi sempre pari a zero, in quel contesto parlare di salario minimo e reddito era un miraggio non raggiungibile, ma se a questo aggiungiamo il debito pubblico in espansione, ben si spiega perché ci siamo trovati ad avere dei salari più bassi con i competitor europei. Oggi, pero’ la crescita economica è superiore a quella degli altri Paesi europei come la Germania o la Francia, pertanto ritengo sia stata corretta la decisione del Governo di chiedere al Cnel di elaborare una proposta di sintesi sul tema, in quanto sede più idonea. In oltre tale Ente è presieduto dal socialista, l’On. Renato Brunetta, che da Ministro della Pubblica Amministrazione ha saputo evidenziare il suo sapere su problemi delicati come, tra l’altro, quello del lavoro, pertanto sarà capace di elaborare una proposta soddisfacente per le condizioni in cui versa la povertà nel nostro Paese. Brunetta nel libro la Rivoluzione in Corso – il dovere di cambiare da parte dei cittadini, deduce : cambiare si può ma a patto di sapere come e per ottenere cosa. Altrimenti siamo alle chiacchiere da politicanti, al vociare dei comizianti. Il nostro fine è diverso!

Il PNRR deve essere indirizzato prevalentemente alle opere infrastrutturali ed il Mezzogiorno ha maggiori necessità perciò senza richiamare in causa i vari Meridionalisti, per un maggiore equilibrio tra Nord e Sud del Paese, l’Italia deve indirizzare il suo percorso prevalentemente con uno sguardo rivolto al Sud, al Mediterraneo e di conseguenza al Continente Africano.

Questa è una delle Riforme di strutture che servirà all’Italia! Dobbiamo domandarci qual è l’atteggiamento dell’intero Parlamento e di questo Governo ( Potere Legislativo ed Esecutivo) verso i poveri perché un atteggiamento che, come dire, ci porta al primo della rivoluzione francese, o di quella russa, che considera i poveri non soltanto deprivati di una parte dei bisogni primari, ma li disprezza, rappresenta un problema che supera gli steccati tra Destra e Sinistra. Il problema della povertà non è tra loro slegato dalle questioni legate alle difficoltà proprie delle realtà locali dove la delinquenza (il malaffare) cerca di sostituirsi allo Stato, una risposta efficiente ad entrambi i problemi è quindi quella di produrre lavoro e quindi benessere per la collettività.

Mi ricordo quando giovane in quello di Forlì in Emilia-Romagna rivolsi la domanda all’ex Presidente della Provincia, allora massima espressione del P.C.I locale, ” Presidente perché non cerchiamo di trasferire il modello emiliano attraverso il tessuto cooperativismo anche al Mezzogiorno”, la risposta fu, ” a Napoli avete la camorra, in Sicilia la mafia ed in Calabria la ndrangheta” per cui, secondo lui, il problema malavitoso non era un problema sociale, di competenza dello Stato. Oggi che i risultati hanno assunto dimensioni nazionali è maturo il tempo di prendere le dovute misure poiché le sue fondamenta poggiano sulla dignità delle persone e quindi del lavoro soddisfacente per tutti.

L’età per qualcuno resta un problema per altri un pregio, quindi inviterei in particolare i giovani ad un confronto serrato sull’argomento che investe lo sviluppo del territorio e più in generale, la Città Metropolitana e l’intero Mezzogiorno. E’ quello che mi prefiggo con il prossimo autunno con la presentazione, in alcuni Comuni, del libro ” la Sinistra Riformista in macerie – ritardi e responsabilità” integrato dal ” fine giustifica i mezzi”, ” l’antipolitica ” ed il problema del lavoro, ” riusciranno a trovare una sintesi”.

All’età di ventisei anni ricoprivo un incarico politico a Marano ed a distanza di anni posso dedurre che spesso le scelte politiche fatte per indebolire e sconfiggere un avversario sono state dannose per tutta una popolazione. Come per esempio il referendum che fu fatto per dividere il territorio di Quarto da Marano. Oggi avremmo potuto contare su una popolazione oltre centotrentamila abitanti, se non la terza, la quarta città della Campania, con un ampio territorio semicollinare, a ridosso della città di Napoli, con la Collina dei Camaldoli che fa da spartiacque tra Napoli e la zona flegrea-giuglianese che con un riordino del verde pubblico esistente permetterebbe avere un territorio dove la vivibilita’ sarebbe da invidiare con alla sua cima il Sacro Eremo dei Camaldoli.

Attualmente la situazione è grave, da una parte la conturbazione scaturita da una cementificazione diffusa e disarticolata ha preso il sopravvento a valle che si spinge sino ai confini del casertano con l’aggravante della presenza di materie contaminate che nell’insieme l’intera zona, più ampia, ha preso la denominazione di Terra dei Fuochi. Dall’altro lato la delinquenza organizzata, che trova crescente manovalanza tra i giovanissimi che disertano i banchi scolastici e non sono soggetti a provvedimenti mirati volti ad eliminare il fenomeno. Queste cose sono da ritenersi una deficienza dello Stato, è episodi come quello di Caivano con lo stupro delle due dodicenne del Parco Verde o quello di piazza Municipio, eccidio del giovane musicista Gian Battista Cutolo da parte di un sedicenne dei Quartieri Spagnoli per futili motivi, sono solo esempi di questa mancanza.

Anche la Camorra del dopoguerra aveva dimensioni e finalità diverse da quella di oggi, nonostante l’illegalità di base, comunque riconosceva il “rispetto delle persone” tramandata nel tempo, dal periodo borbonico, la Politica nazionale manteneva una qualche forma di supremazia. Oggi è diversa, più spietata, la folta manovalanza della delinquenza organizzata proviene dai ceti meno abbienti, facile da eliminare, come è incomprensibile, in una famiglia numerosa dove il padre in vita è stato un galantuomo e’ possibile che tutti i figli ed i discendenti siano etichettati delinquenti. Anche ciò non è un problema sociale? Marano è la riprova! Tutto viene messo in discussione per cui uno Stato che si prefigge il lavoro e l’assistenza per tutti, obbliga ad avere una Classe Dirigente all’altezza del tempo, del luogo e delle problematiche esistenti che non può prescindere da una corretta Politica.

ranco De Magistris













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews