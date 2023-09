Maltempo e disastri a Marano, per il consigliere De Magistris i risultati degli interventi sono buoni

107 Visite

Il Consigliere De Magistris è lieto di condividere con la comunità risultati ottenuti grazie all’incessante impegno dell’Ufficio Tecnico. Nelle aree coinvolte dai nostri interventi, siamo riusciti a mitigare gli infausti effetti delle recenti bombe d’acqua che hanno colpito il nostro amato comune.

Un esempio è rappresentato da Via Tagliamento, dove l’acqua piovana ora defluisce in soli 40 minuti, anziché le precedenti 3/4 ore di disagi. Tuttavia, riconosciamo che vi siano ancora molte sfide in una città afflitta da molteplici problematiche, e comprendiamo che esistano soluzioni più efficienti che al momento non possiamo attuare a causa di limitazioni finanziarie in via di risoluzione.

Nonostante le difficoltà economiche che stiamo affrontando, l’amministrazione comunale resta fermamente impegnata nella tutela della sicurezza e del benessere dei nostri cittadini. Attualmente, stiamo lavorando attivamente su ulteriori interventi volti a rafforzare la nostra capacità di resilienza alle condizioni meteorologiche avverse.

La sinergia tra l’Ufficio Tecnico e l’amministrazione è un esempio concreto del nostro impegno nel fornire soluzioni tangibili per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Siamo determinati a perseguire questo obiettivo e vi terremo costantemente informati sugli sviluppi futuri mentre continuiamo a fronteggiare le sfide che affliggono la nostra città da oltre 30 anni.

Resta saldo il nostro spirito di unità e la volontà di costruire un futuro migliore per tutti i nostri cittadini.

Chiediamo fiducia e pazienza mentre lavoriamo instancabilmente per il bene comune.

