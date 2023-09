Campania, Nappi (Lega): ci mancava solo “l’angolo della posta” di De Luca

50 Visite

“Ci mancava solo ‘l’angolo della posta’ ad arricchire il variegato mondo delle dirette social del presidente della Regione: un altro corner per giustificare il proprio protagonismo e legittimare il suo sconfinato ego. Al di là della bontà delle lettere inviate dai cittadini sulla vicenda del numero chiuso alla facoltà di Medicina, c’è da sottolineare che il governatore riesce a ‘piegare’ alla sua linea anche queste segnalazioni. E per di più continua a scoprire delle criticità che noi denunciamo da sempre. Evidentemente, però, De Luca non ha altri argomenti su cui intervenire – e per lo sfascio che si registra in Campania, ce ne sarebbero a bizzeffe – e allora preferisce affidarsi ai suoi cavalli di battaglia, come ad esempio, l’emergenza Covid e la possibilità di tornare a indossare le mascherine nei luoghi di assembramento, e perché no, magari anche nelle scuole”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews