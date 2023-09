Il Picerno asfalta il Giugliano (4-0), serata da dimenticare per i tigrotti. Di Napoli ora rischia

182 Visite

Il peggior match della gestione Di Napoli. Il Giugliano cade (4-0) al Donato Curcio di Picerno. Serata da dimenticare per i tigrotti. La gara si sblocca dopo appena un minuto: è un gran tiro dalla distanza di Guerra ad aprire le danze in casa lucana. Giugliano sotto choc e mai in partita. Il Picerno sfiora il raddoppio in un paio di circostanze, ma il primo tempo si chiude con il vantaggio di misura dei padroni di casa. Nella ripresa il refrain non cambia: gli uomini di Di Napoli crollano sotto i colpi della compagine di Longo. Vanno a segno Abou, su assist di Pagliai, l’attaccante Albadoro e Murano in pieno recupero. Di Napoli è sulla graticola: contro il Latina si gioca la permanenza in panchina.













