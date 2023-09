Proteste reddito cittadinanza, Cirielli: “Accertare se dietro manifestazioni c’è la camorra”

120 Visite

“Bisogna accertare se dietro le manifestazioni a Napoli per la sospensione del reddito di cittadinanza, che hanno visto i partecipanti forzare il cordone di polizia e rallentare il traffico automobilistico, c’è anche la regia della camorra”. Lo dichiara il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli (FdI). “Il risultato in Campania delle ultime elezioni politiche per i grillini di Giuseppe Conte – aggiunge – fu inequivocabile: nelle aree del territorio a più alta densità di delinquenza e criminalità organizzata vinsero, a sorpresa, in maniera netta, raggiungendo elevatissime percentuali. Quasi come se ci fosse stata una regia finalizzata a condizionare, in qualche modo in assoluto silenzio, il voto. Penso a Scampia, ad esempio, dove il 64% degli aventi diritto votò per il Movimento Cinque Stelle; così come a Caivano, dove la candidata dei 5 stelle al Senato conquistò il 50,2%. Numeri da record, evidentemente”.













