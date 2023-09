VARCATURO, L’ASSURDA MORTE DI ANNA. I MESSAGGI DEGLI AMICI: “CI HAI DISTRUTTO IL CUORE”

513 Visite

“Annare’ sarai sempre nei cuori di tutti noi, ci hai distrutto. Non ti dimenticheremo mai. Dio si è portato con sé una ragazza troppo buona. Ora meriti di stare bene per sempre. Mi raccomando cucciola, vola più in alto che puoi”. “Ce distrutt o cor, vola più in alto che puoi Annare’, sei un angelo bellissimo”. Sono alcuni dei messaggi che si moltiplicano sui social degli amici di Anna Sommella, la 15enne morta in un incidente ieri sera a Giugliano, nel Napoletano. Un amico posta la foto di un mazzo di rose sul luogo dell’incidente: “Non riesco a vedere quel sangue a terra. Un dolore immenso”. Messaggi di sostegno anche per il fidanzatino coetaneo della vittima, alla guida della moto al momento dello schianto, rimasto ferito: “Sei il ragazzo più buono che abbia mai conosciuto”, scrivono gli amici. Sii forte”. E ancora: “Riprenditi presto”. “Non mollare, siamo tutti qui per te”.













