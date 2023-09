Salerno, incidente nel porto: muore un giovane ufficiale, un altro è ferito gravemente. Oggi tre morti sul lavoro in Campania

171 Visite

Tremendo bilancio in Campania. In una sola giornata tre morti e un ferito sul lavoro. L’ultimo tragico episodio a Salerno, dalle prime notizie sarebbe avvenuto a bordo della nave Cartour Delta della compagnia Caronte & Tourist nel porto, presso il molo 26, all’interno del garage: ha perso la vita un ufficiale e un altro è rimasto ferito gravemente, secondo fonti investigative, dovrebbero essere due giovani messinesi. La Capitaneria di porto riferisce che l’incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento della ralla (il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore) con la parte mobile, che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l’incidente. Sul posto, tra i funzionari dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, sono presenti il presidente, Andrea Annunziata, e il responsabile della Security, Ugo Vestri. Ma la compagnia dà un’altra versione dell’incidente. Gli investigatori stanno, infatti, lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. La compagnia precisa la sua versione: «Due uomini, un primo ufficiale e un secondo ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla della impresa portuale che – secondo le prime ricostruzioni – durante le operazioni commerciali.













