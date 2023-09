Varcaturo, incidente in scooter: morta 15enne. Denunciato per omicidio stradale il ragazzo che era alla guida del mezzo

267 Visite

I carabinieri di Varcaturo hanno denunciato per omicidio stradale il 15enne che era alla guida dello scooter su cui viaggiava la 15enne che ha perso la vita. Denunciato anche il 39enne alla guida dell’auto sequestrata.

La vicenda.

Ieri sera un 15enne, in sella ad una moto 350cc con una coetanea, è finito contro un’auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. E’ accaduto in Viale dei Pini Nord. La 15enne, passeggera della moto, è morta sul colpo. Gli altri due coinvolti hanno riportato lievi lesioni. La salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia, sequestrati i veicoli. Indagini in corso dei Carabinieri di Giugliano.













