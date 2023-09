Napoli, intervista al magistrato antimafia Catello Maresca: “La camorra è interessata al PNRR, Gratteri scelta giusta, prioritario ripristinare sicurezza in città”.

221 Visite

Catello Maresca, noto magistrato antimafia che ha decapitato il pericolossisimo clan dei Casalesi, consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione consiliare sul monitoraggio del fondi Pnrr, ci ha rilasciato un’intervista esclusiva per commentare la nomina di Gratteri a capo della procura di Napoli, i due anni di gestione Manfredi, l’allarme sicurezza in città, il tentativo da parte della camorra di piombarsi sui fondi del piano nazionale, il tema delle interdittive antimafia, la strategia per sconfiggere la criminalità e microcriminalità in città e il suo futuro politico.

Link all’intervista: https://fb.watch/n2DdNa7nAE/

Servizio a cura di Bruno Giaquinto













