VELE SCAMPIA, PARTONO I LAVORI. ACAMPORA (PD): “COMUNE NON SI  FERMA, SCELTA CORAGGIOSA CONTRO I TAGLI DEL GOVERNO”

105 Visite

“Da oggi al Lotto M di Scampia si prepara il cantiere che segnerà la

tanto attesa rigenerazione delle Vele. Un plauso a un’amministrazione

che con coraggio non si rassegna ai tagli voluti dal governo e dalla

destra, una decisione che conferma il massimo impegno per le periferie

da parte del sindaco Manfredi, della giunta e della maggioranza in cui

il Partito Democratico è con orgoglio il gruppo più forte”. Così in

una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel

Consiglio Comunale di Napoli.

“Le attività, come ha assicurato l’assessore e vicesindaco Lieto,

prenderanno avvio per la fine di novembre 2023 – aggiunge Acampora –

entro gli inizi di ottobre si interverrà anche sulla Vela B che non

verrà abbattuta”.

“Il Comune, in questo modo – prosegue Acampora – conferma di non

mollare rispetto a un importantissimo processo di riqualificazione, un

progetto che la destra, il ministro Fitto e il governo nordista di

Giorgia Meloni volevano compromettere dopo aver cancellato senza

motivo 70 milioni di euro del PNRR”.

Acampora però ricorda anche come “la scelta del governo non sia

l’unico colpo basso. Altri 52 milioni sono stati sottratti a un altro

intervento strategico come quello nell’area di San Giovanni – Taverna

del Ferro, senza contare altri 12 importanti progetti per un totale di

circa 27 milioni. Sono tutte scelte che, sia ben chiaro, voltano le

spalle alla città, a periferie tanto essenziali quanto fragili, a

centinaia di famiglie che da decenni aspettano una vera svolta sulle

politiche abitative. E noi a scelte del genere, come gruppo Pd e come

amministrazione del Comune più importante del Mezzogiorno, ci

opporremo sempre”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews