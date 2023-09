La voce del cittadino. Torre Caracciolo e zona collinare, senza un pulmino per il trasporto scolastico siamo messi malissimo

184 Visite

Gentile direttore, sono una cittadina di via Marano-Pianura e, come lei sa, in questa zona siamo sommersi dai problemi. E’ iniziata la scuola e i ragazzi che vanno a Marano, se non si possiede un’auto o un pulmino, hanno seri problema. Ma anche per gli abitanti di Torre Caracciolo, che devono andare a Marano per un servizio alle posto o per qualsiasi altra cosa. E’ un disagio. Abbiamo raccolto le firme per rimettere di nuovo il pulmino ma non abbiamo ancora avuto nessuna notizia. Confidavamo in questo sindaco per risolvere almeno questa problematica ma come vedo tutto tace. Tra l’altro l’assessore al ramo, Carmen Bocchetti, è anche della nostra zona. Ma nulla.

Ilaria (Marano)













