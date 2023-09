Frattesi scaccia l’incubo: l’Italia di Spalletti sconfigge l’Ucraina

156 Visite

Dopo il deludente pareggio per 1-1 ottenuto all’esordio contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti ha vinto la sua prima partita da CT dell’Italia: lo ha fatto in quel San Siro che lo ha visto protagonista come tecnico dell’Inter per diversi anni e da avversario sulle panchine di Roma e Napoli, ma soprattutto lo ha fatto convincendo. La Nazionale ha sconfitto l’Ucraina grazie alla grande doppietta di Davide Frattesi, lanciato dal primo minuto e subito assoluto protagonista nel giro della prima metà del primo tempo.

La doppietta del giocatore dell’Inter ha in qualche modo testimoniato il forcing attuato dall’Italia fin dai primi minuti di gioco, con la compagine ucraina messa alle corde grazie alla pressione degli uomini di Spalletti. Difetto della partita? Le numerose occasioni non concretizzate da parte degli Azzurri, che alla prima sortita offensiva degli avversari hanno visto Yarmolenko trovare la via della rete. Dopo qualche minuto di sofferenza nel finale, Spalletti può esultare: la doppietta di Frattesi scaccia per un attimo l’incubo playoff per Euro 2024, con l’Italia ora seconda nel Gruppo C a 6 punti dall’Inghilterra e con un match in meno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews