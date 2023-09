Marano, calvario finito: dopo 5 anni Luigi è guarito. La gioia della famiglia: “Un messaggio di speranza per tutti”

1.323 Visite

Oggi 12 settembre 2023, nel giorno che si festeggia la beata vergine Maria, abbiamo fatto l’ultimo controllo a nostro figlio Luigi. Oggi possiamo dire che è UFFICIALMENTE GUARITO da un male raro e maligno come pochi, che ha il nome di rabdomiosarcoma. Da febbraio 2018 Quando mio figlio aveva circa 5 anni , scoprimmo che aveva il cancro, ne abbiamo passate tante tra chemio, operazioni, degenze, e quando il peggio sembrava stava passato, ci dissero che nel DNA di mio figlio c’era una mutazione rara del gene NF1 (neurofibromatosi): una malattia genetica che predispone le cellule di tutto il corpo a sviluppare sempre nuovi cancri. Quella diagnosi in un attimo ci fece ripiombare nel baratro.

Sebbene l’ultima scoperta sembrava remare contro il buon esito, non ho mai perso la speranza, sicuro che quel disegno divino , si sarebbe risolto per il meglio.

L’amore e la vicinanza dei nostri cari, insieme a quello di persone che non ci saremmo aspettati lì presenti, anche solo con un messaggio di conforto, ci ha dato più forza e speranza .. ma soprattutto l’affetto e la professionalità dei tanti infermieri e dottori del SANTOBONO PAUSILLIPON, che come angeli abbiamo trovato lungo il nostro cammino e che ci hanno preso per mano quando tutto sembrava crollare, non finiremo mai di ringraziarli.

Oggi quel disegno si è compiuto…

Nel giorno in cui si festeggia LA MADRE per eccellenza che protegge i suo figli, ci è stata data la notizia a cui ogni genitore in questa situazione auspica:

LUIGI E’ GUARITO!

Una notizia che voglio condividere con tutti, per essere luce di speranza nel tunnel di chiunque stia vivendo gli stessi momenti di difficoltà , anche perché spesso , queste buone notizie non vengo rese pubbliche.

Ed è proprio per dare speranza , a chi ne ha bisogno , che in questo tempo ho iniziato a scrivere un libro,che a breve ultimerò ( il cui ricavo per VOTO fatto devolverò interamente in beneficenza) dove racconto come un diario di viaggio di quest’esperienza tra fede, emozioni.

Affinché la mia testimonianza sia di aiuto e di speranza per il prossimo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews