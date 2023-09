Covid, Nappi (Lega): sulla scuola De Luca è avvisato, non permetteremo altre chiusure indiscriminate 

196 Visite

“Da alcuni giorni, in concomitanza con notizie relative all’aumento dei casi Covid e di una nuova variante di Coronavirus, Vincenzo De Luca prova a rivestire i panni di ‘custode’ delle scuole. Lo fa attraverso messaggi nemmeno tanto velati che lodano la Dad e che invitano alla prudenza. Non vorremmo che questo fosse il prologo per nuove ordinanze di chiusura degli istituti, dettate da scelte scellerate, totalmente ingiustificate e per di più in contrasto con le direttive nazionali. Ricordiamo al governatore che la linea del ‘chiudi tutto’, soprattutto nella fase post emergenziale del Covid, ha costretto gli studenti campani in didattica a distanza, il 30% in più rispetto agli altri giovani della Penisola. Arrecando ai nostri ragazzi danni incalcolabili sul fronte non solo dell’istruzione e dell’apprendimento ma della sfera sociale. De Luca è avvisato: per quanto è in nostro potere, ci opporremo con forza a ogni tentativo di allontanare i nostri studenti dai banchi”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews