Castello di Cisterna, lascia De Tullio arriva il tenente colonnello Leoncini

Il Colonnello De Tullio lascia la guida del Gruppo Carabinieri Castello di Cisterna, e al suo posto subentra il Tenente Colonnello Paolo Leoncini, proveniente dal Comando Generale. Dopo tre anni di comando impegnativo, in cui ha affrontato questioni delicate di ordine e sicurezza pubblica in un territorio caratterizzato da fenomeni di criminalità strutturata, il Colonnello Nicola De Tullio, uomo affabile, e valido elemento della Benemerita, nei prossimi giorni lascerà il Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, con competenza territoriale su 45 comuni della provincia di Napoli per assumere il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento. Un incarico di notevole importanza che lo metterà di fronte a numerose sfide, dove non sono consentite distrazioni , data la presenza sia di “Cosa Nostra” che della “Stidda”, organizzazioni mafiose storicamente radicate in Sicilia e che hanno raggiunto un alto grado di influenza in tutto il territorio, operando secondo le regole mafiose e in stretta connessione con altre organizzazioni simili: nissene, palermitane, catanesi e trapanesi. Il Colonnello De Tullio, che al Gruppo di Castello è stato un punto di riferimento per parrocchie ed Istituti scolastici, in cui ha svolto con dedizione e impegno il suo lavoro di carabiniere, ha alle spalle una vasta esperienza in ruoli operativi e di Stato Maggiore, ed è senza dubbio un ufficiale qualificato per affrontare con dedizione le sfide specifiche della mafia agrigentina. Lo dimostra il serio contributo che il comandante ha dato durante la sua permanenza al Gruppo di Cisterna, dove ha raggiunto ottimi risultati sia in “autonomia” che sotto la supervisione sia della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli che della Procura di Napoli Nord. Durante il suo congedo, il Colonnello De Tullio, nel ringraziare la scala gerarchica e le massime autorità degli uffici giudiziari, ha citato una frase del Comandante Interregionale Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, sottolineando l’importanza di mettere l’individuo al centro delle attività, anziché le procedure. Ha espresso il suo apprezzamento per i suoi comandanti, i generali Jannece e Scandone, che hanno adottato questa filosofia e ha ringraziato anche i magistrati per il loro ruolo centrale e per l’onore della loro presenza al brindisi di saluto. De Tullio, ha inoltre esteso i suoi ringraziamenti al parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, e alla Preside del Morano Eugenia Carfora, con cui ha collaborato in numerose iniziative a favore della legalità. Infine, ha riconosciuto la lealtà e il rispetto dei giornalisti per il loro lavoro. Il Comando del Gruppo Castello di Cisterna, sarà affidato al Tenente Colonnello Paolo Leoncini, proveniente dal Comando Generale dell’Arma. Auguriamo al Colonnello De Tullio e al suo successore, un proficuo lavoro da parte della redazione.