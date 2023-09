Renzi vara “Il Centro” per svuotare Forza Italia

Matteo Renzi ha annunciato una nuova lista con la quale si candiderà alle elezioni europee.

Il “brand” si chiamerà “il Centro“, e Renzi rivolgerà “un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia viva e a mettersi in gioco. Mi metto in gioco anch’io. Lo dico a Milano e mi candiderò al Parlamento europeo”. E spiega che “se mandiamo qualcuno al Parlamento quel qualcuno conta. La lista ‘Il Centro’ sarà decisiva all’interno del suo gruppo di appartenenza per dare le carte. Non importa prendere il 41%, basta molto meno e possiamo farlo”.