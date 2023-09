Sainz rapinato a Milano: “Grazie a chi mi ha aiutato”

191 Visite

Carlos Sainz, rapinato ieri dell’orologio a Milano, ringrazia chi lo ha aiutato a inseguire e a bloccare i rapinatori. “Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato”, scrive il pilota spagnolo su Instagram. “Come tanti già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella”, dice il driver. “Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi”, aggiunge Sainz.













