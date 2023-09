Nasce la Fondazione “Giogiò vive”

153 Visite

Sabato la Premier Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di Giovanbattista, esprimendo la vicinanza del Governo. Per ricordare il giovane musicista morto a Napoli nascerà la fondazione “Giò Giò Vive”. Sarà presieduta dalla mamma Daniela Di Maggio. L’iniziativa è partita in collaborazione con il gruppo della Lega in Consiglio regionale, presieduto da Severino Nappi. L’iniziativa, ha spiegato Nappi, sarà avviata utilizzando fondi personali, non ha alcuna connotazione politica ed è aperta, in maniera assolutamente trasversale e bipartisan, a tutti coloro che vorranno sostenerla.

“Ringraziamo Daniela Di Maggio per aver accettato il nostro invito – dice Nappi – nonostante l’immane tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia, e che ha ferito a morte l’intera comunità partenopea, ha mostrato ancora una volta grande senso civico, coraggio, forza, e determinazione, rilanciando la necessità di un risveglio delle coscienze per ristabilire i valori della legalità e del rispetto per la vita umana e prendere parte, in prima linea, alla battaglia di civiltà che i cittadini e le Istituzioni hanno l’obbligo di combattere contro la barbarie criminale”.

La Regione vuole intitolargli un premio anti-camorra

Questa mattina la presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno, assieme ai componenti del gruppo regionale della Lega, ha incontrato la mamma Daniela Di Maggio: “È stato un incontro molto toccante, da madri. In qualità di presidente dell’Anticamorra ho dato piena disponibilità del pool di legali componenti del tavolo tecnico della commissione anticamorra a fornire assistenza legale gratuita. Ho chiesto alla mamma di Giò Giò la disponibilità ad aderire al tavolo tecnico quale componente del comitato ‘Scuola e cultura della legalità’ per attivare un percorso permanente nelle scuole che possa prevedere anche un premio legalità intitolato a Giò Giò”













