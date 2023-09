242 Visite

Dopo oltre un anno, decine di articoli e segnalazioni da parte di residenti, sembra che per via Padreterno – segnata in passato dal passaggio dei ladri che a più riprese avevano sradicato i cavi elettrici – ci siano spiragli positivi. L’installazione dei nuovi cavi sta procedendo e a breve, per quanto se ne sa, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Naturalmente si attende la conferma ufficiale.













