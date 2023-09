Femminicidio: arrestato Adil Harrati, ex compagno dell’infermiera Rossella Nappini

221 Visite

La passione per il calcio, piccoli lavoretti a Roma, soprattutto nel settore edile. Un precedente di polizia per rapina – sembra in un supermercato -, e la nomea fra chi dice di conoscerlo di essere «una persona irascibile». È il ritratto di Adil Harrati, 45 anni, cittadino marocchino con permesso di soggiorno (forse scaduto) italiano, fermato nella notte di lunedì dalla Squadra mobile per l’omicidio dell’infermiera Rossella Nappini, uccisa a coltellate nell’androne del palazzo dove avita la madre in via Giuseppe Allievo, al Trionfale.













