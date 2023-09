Napoli si ferma per i funerali di Giogiò. La mamma: “Venite in massa”

46 Visite

È stato proclamato il lutto cittadino per oggi, il giorno dell’ultimo addio a Giogiò. Ci saranno anche i ministri Sangiuliano e Piantedosi ai funerali del musicista 24enne ucciso a colpi di pistola da un ragazzo di 17 anni durante una lite in piazza Municipio, ma anche tanti personaggi dello spettacolo: Marisa Laurito e Francesco Paolantoni arriveranno sicuramente, mentre Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo hanno ricordato Giogio’ per ora con un post sui social. Per un giorno, tutta Napoli si fermerà.

“Il funerale di Giovanbattista deve essere un momento di riscatto per Napoli. Venite tutti”. In questi giorni la mamma Daniela Di Maggio ha lanciato più volte questo appello, invitando autorità, personaggi dello spettacolo e gente comune a unirsi a lei nel momento dell’ultimo saluto a suo figlio.













