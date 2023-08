Marano, domani udienza speciale con Papa Francesco per i devoti di monsignor Delle Nocche

250 Visite

Venerdì 25 agosto Papa Francesco accoglierà in Udienza Speciale i devoti del Venerabile Raffaello Delle Nocche.

Sono tanti i fedeli del territorio che hanno colto l’opportunità prenotandosi per il pellegrinaggio. L’appuntamento per la partenza è per le ore 5.30 dal parcheggio adiacente lo Stadio di Marano.

Per disposizioni del servizio di sicurezza del Vaticano la partenza non potrà subire ritardi.

Quest’udienza è un’occasione di grazia per la comunità di Marano e per i devoti del Venerabile Mons. Delle Nocche e tutta la Comunità parrocchiale, quindi, è invitata alla preghiera, perché attraverso quest’incontro il Signore rinsaldi nella fede e nella testimonianza chi vi parteciperà.

Nota stampa Parrocchia San Castrese













