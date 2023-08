Posillipo, impenna e cade: morto 23enne

185 Visite

Velocità assassina, torna il sangue sulle strade di Napoli. Dopo i casi dei due pedoni investiti e uccisi a San Giovanni a Teduccio e in via Marina, l’elenco delle tragedie si allunga per altri due incidenti che si sono verificati nella notte tra sabato e domenica. Ieri è morto all’ospedale Cardarelli, dov’era ricoverato, un ragazzo di 23 anni rimasto gravemente ferito mentre era in sella ad una potente moto – una “Triumph Street Triple, mille di cilindrata – a Posillipo: il giovane viaggiava a sostenuta velocità lungo via Virgilio, e ha perso il controllo rovinando contro un’auto parcheggiata in sosta, a quanto pare mentre impennava il mezzo.













