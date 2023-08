75 Visite

Gabri Veiga al Napoli, l’affare è in standby: il centrocampista ha già l’accordo con gli azzurri ma dalla Spagna sono sorte complicazioni. Secondo il Celta Vigo il Napoli, al momento della concretizzazione dell’offerta, avrebbe cambiato le condizioni pattuite verbalmente e per questo tutto si è bloccato. Martedì potrebbe essere una giornata decisiva per sbloccare l’affare, in un senso o nell’altro.













