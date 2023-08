MARANO, CUPA DEL CANE: DOPO LA NOSTRA DENUNCIA LA RIMOZIONE STRAORDINARIA DI RIFIUTI

123 Visite

Nei giorni scorsi qualcuno ha sversato nella zona di via Cupa del Cane alcuni sacchi di rifiuti.

I rifiuti erano posizionati sul versante del Comune di Napoli (la linea di mezzeria della strada segna il confine con il territorio di Marano), ma abbiamo comunque proceduto noi alla rimozione anche perché i sacchi erano stati depositati nel canale di deflusso delle acque piovane posto ai bordi della carreggiata e, in caso di pioggia, potevano invadere la sede stradale causando un pericolo per la circolazione.

Ovviamente, prima di procedere alla rimozione, il nostro Ufficio Tecnico ha informato il Comune di Napoli e, in seguito alla caratterizzazione (si tratta di scarti di lavorazione tessile), ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti per sversamento abusivo di rifiuti speciali.

Oltre a ciò, abbiamo richiesto agli uffici del Comune di Napoli di provvedere alla pulizia del canale di scolo, dando un termine oltre il quale provvederemo noi “in danno”, addebitando le spese al capoluogo. In effetti, l’accumulo di terreno depositatosi in diversi anni di mancata manutenzione rende il canale poco funzionale e, in caso di forti piogge, c’è il rischio che l’acqua non venga trattenuta e possa tracimare verso la zona di Poggio Vallesana. In ogni caso, contiamo di intervenire prima dell’arrivo delle piogge invernali.