I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 50enne incensurato di torre annunziata. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 2 chili e 180 grammi di hashish, suddivisi in 21 panetti e 190 grammi di marijuana.

Parte degli stupefacenti era nascosta nel giardino di casa. Il 50enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.













