Napoli, cane rubato e abbandonato in via Marfella in una gabbia arrugginita. Salvato dai passanti che hanno allertato l’Asl Veterinaria. 

In via Raffaele Marfella a Napoli, all’altezza del campo sportivo San Rocco di Capodimonte, è stato ritrovato un cane abbandonato in strada rinchiuso in una gabbia. Insieme al cane, una femmina molto probabilmente incinta, un piccolo frigorifero portatile con dell’acqua. Alcuni passanti, dopo aver notato l’animale in sofferenza, hanno immediatamente allertato il servizio dell’ASL Veterinaria che ha provveduto, poco dopo, a prelevarla per portarla presso la clinica veterinaria di competenza. A quanto si sta apprendendo dalle prime indagini il cane, che era microchippato, era stato dapprima rubato ai proprietari, che avevano sporto denuncia, e poi abbandonato. Per fortuna adesso l’animale sta bene.













