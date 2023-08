Marano, bollette Tari. Cittadini scrivono a Terranostranews: “Ufficio chiuso dal 14 al 18 per non precisati motivi tecnici. Ma Morra che fa?”

246 Visite

La mail di Terranostranews è piena, zeppa di lamentele da parte dei cittadini di Marano, alle prese con le bollette (Tari) inviate dal Comune alla vigilia di Ferragosto. Un evento che ha provocato malumori e proteste a non finire.

Ci scrivono oggi decine di persone per segnalare un ulteriore caso.

Gentile direttore, è mai possibile che all’indomani dell’emissione delle bollette Tari, l’ufficio comunale preposto resti chiuso, per imprecisati motivi tecnici (così è scritto all’esterno dell’ufficio), dal 14 al 18 agosto? Ma che modo di fare è? E il sindaco ne è a conoscenza? E se lo è, a lui sembra normale? In tutti gli uffici del mondo si va a turno in ferie oppure si specificano meglio questi “problemi tecnici” in cosa consisterebbero? Quanta approssimazione!

Mail di analogo tenore sono state inviate dai signori Luciano, Maria, Carmela, Luigi, Pino, Rosanna, Nicoletta, Arturo e Pasquale e tanti altri, tutti residenti a Marano.

Insomma, il sindaco Morra, in una nota, ammette che la comunicazione sul fronte Tari è stata non positiva, ma poi gli uffici, che potrebbero dare spiegazioni, non sono aperti proprio nei giorni cruciali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews