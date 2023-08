RIPARTE DOMANI DA MAIORI IL TOUR ESTATE 2023 DI NINO D’ANGELO

81 Visite

Salerno, 16 agosto 2023 Riparte domani dalla tappa in Costiera Amalfitana il tour Estate 2023 di Nino D’Angelo. A gentile (e grandissima) richiesta “Il poeta che non sa parlare” torna live in Campania con un doppio appuntamento: domani, giovedì 17 agosto, il cantautore napoletano sarà in scena a Maiori (Salerno) all’Anfiteatro del Porto Turistico e venerdì 18 agosto a Baia Domizia (Caserta) all’Arena dei Pini.

Sarà l’occasione per divertirsi con il suo repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi, dai successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, fino ai brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’.

Inarrestabile, Nino D’Angelo ha deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il suo pubblico che continua a dimostrargli ovunque il suo amore, tra sold out e standing ovation, e anche per dare la possibilità a chi non ha avuto l’occasione di vederlo in questi ultimi anni di poterlo fare in questo tour prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni..

Gli ultimi biglietti per le due date in Campania, a cura di Anni 60 produzioni, sono ancora disponibili nei punti vendita autorizzati. Info allo 089 4688156, www.anni60produzioni.com.

