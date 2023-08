Zielinski e il sì sofferto agli arabi: i dubbi della moglie Laura

91 Visite

Tutti i dubbi di Piotr Zielinski sull’addio al Napoli e il trasferimento in Arabia. Ne scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “L’Arabia Saudita è un contesto molto diverso dalla cultura occidentale, in particolare quella italiana, considerando che Zielinski è arrivato nel nostro Paese che aveva 17 anni, scovato dall’Udinese grazie all’intuizione di Andrea Carnevale, protagonista peraltro nei primi due scudetti napoletani. Un cambiamento così forte ha fatto sorgere tanti interrogativi nel centrocampista, che per giorni ne ha discusso con la moglie Laura.













