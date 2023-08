Marano, la beffa Tari (aumentata) a Ferragosto. La testimonianza: “Fa rabbia che la politica non voglia utilizzare bene il personale comunale”

L’altra mattina ero anch’io in fila all’ufficio postale di via Nuvoletta. Mi ha colpito un signore, dall’aspetto sicuramente modesto ma dignitoso, che asseriva di preferire di pagare in un’unica soluzione la Tari per svariati motivi: era lì per saldare 500 euro di Tari e alcune utenze e che quindi in questo modo avrebbe speso gran parte della pensione. Questo lo vorrei dire ai tanti furbetti dell’evasione e a coloro che temporeggiano con i controlli che sicuramente non rappresentano una impresa impossibile, soprattutto se si impiegasse in maniera ottimale il personale che c è, abbandonando l’alibi e il luogo comune che lo stesso sia insufficiente. Ripeto ancora: ho amici al Comune e conosco bene la situazione. Molte unità sono poco omale utilizzate. Forse conviene a qualcuno?