Maxi incidente sull’autostrada A1: sette auto coinvolte e diversi chilometri di coda

Maxi incidente sull’A1. La giornata dell’esodo di Ferragosto inizia con code infinite sull’autostrada Milano-Napoli. Il traffico è andato in tilt dopo un incidente avvenuto intorno alle 7 di questa mattina nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, all’altezza del km 594, che ha visto coinvolte sette autovetture. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su due corsie. Tra Frosinone e Ceprano si sono registrati fino a 8 km di coda in direzione di Napoli. Secondo l’ultimo aggiornamento di Autostrade per l’Italia la situazione è in miglioramento e attualmente la coda è di 5 km. L’entrata consigliata verso Napoli è Pontecorvo, l’uscita consigliata provenendo da Roma è Frosinone.













