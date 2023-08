Plusvalenze, inchiesta Osimhen: falso in bilancio sarà valutato dalla Procura di Roma

131 Visite

Il filone fiscale va verso l’archiviazione da parte della Procura partenopea, l’ipotesi di falso in bilancio invece sarà valutata dalla Procura di Roma che prenderà in incarico il caso Victor Osimhen. È l’ultima novità del filone sulle presunte plusvalenze fittizie del Napoli per l’acquisto dell’attaccante nigeriano dal Lille (2020). L’inchiesta sportiva s’è conclusa da tempo con un proscioglimento, quella condotta dalla giustizia ordinaria è ancora nelle mani dei magistrati e degli inquirenti che hanno messo in controluce le carte per appurare l’esistenza di reati e accertare eventuali responsabilità.













