CAIVANO: clienti a domicilio dalla pusher ai domiciliari. 37enne arrestata dai carabinieri

I carabinieri erano già posizionati da ore al sesto piano dell’isolato A1/3 del Parco Verde. Sapevano che al piano inferiore c’era uno strano movimento.

Troppa gente bussava alla porta di Rosaria Bellarosa, 37enne ai domiciliari.

Erano lì per comprare droga.

Nonostante la misura, la 37enne ha continuato a smerciare stupefacenti, aspettando i clienti a domicilio.

Quando i militari hanno deciso di intervenire, la donna ha lanciato un borsello dalla finestra poi recuperato. Rinvenute 12 dosi di eroina, 18 di cocaina e la somma di 155 euro in contante ritenuto provento illecito.

Bellarosa ha lasciato i domiciliari ed è stata ristretta nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

