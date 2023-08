QUALIANO: Carabinieri arrestano pusher in piazza Roselli

94 Visite

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per spaccio di droga Michele Martino, 24enne di Calvizzano già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato osservato a lungo in Piazza Roselli, fino a quando si è reso conto di essere seguito.

Ha tentato la fuga ma i militari lo hanno bloccato e perquisito. Addosso 18 grammi di hashish e 190 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 24enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Michele Martino, nato a Napoli il 7 aprile 1999













