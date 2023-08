Il governo tassa gli extra profitti delle banche per sostenere mutui e abbassare tasse

130 Visite

Il taglio delle tasse promesso dal governo lo pagheranno, almeno in parte, le banche. Così come gli aiuti alle famiglie che hanno visto lievitare a dismisura il mutuo della casa. Lo ha deciso l’esecutivo durante il consiglio dei ministri di ieri approvando una norma, portata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sul prelievo degli extraprofitti degli istituti bancari. È una norma di giustizia, ha spiegato in conferenza stampa Matteo Salvini, che prevede un prelievo limitato comunque solo al 2023: «Tutti gli introiti andranno ad acquisti per la casa e taglio delle tasse. È un provvedimento congruo e andrà ad alimentare il taglio delle tasse e a sostegno dei mutui: non stiamo parlando di qualche manciata di milioni ma stiamo parlando di alcuni miliardi».













