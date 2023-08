Ferragosto a Pozzuoli: si rinnova il tradizionale appuntamento col Pennone a Mare

53 Visite

Nell’ambito della rassegna “Ferragosto Puteolano”, il Comune di Pozzuoli e la Pro Loco Pozzuoli, in collaborazione con il Comitato dei Pescatori di Pozzuoli e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, presentano il Pennone a Mare – Palo di Sapone (in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one – ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne), la manifestazione popolare associata alla celebrazione dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo.

Lunedì 15 agosto, dalle ore 16:30, nella parte di porto prossima alla Darsena, detta ‘U Valjone, i pescatori puteolani gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina, questo anno, dedicata alla memoria di Biagio Rezzo, storico partecipante, organizzatore e più volte vincitore dell’unica festa popolare conservata a Pozzuoli.

Su di un palo in legno di 15 metri, cosparso con grasso animale, sospeso a 45° sul mare, sono posizionate 3 bandierine, corrispondenti ad altrettanti gradini del podio. Atleti di ogni età, devoti alla Stella Maris, gareggiano in una goliardica prova di coraggio ed equilibrio, esortati dal pubblico, che occupa la banchina e il mare antistante. Vince colui che, camminando sullo scivoloso palo, riesce a strappare una delle tre bandierine prima di cadere in mare. Al termine della gara, i partecipanti si recano nella chiesetta dell’Assunta a Mare per la celebrazione religiosa e la processione per le vie del centro storico.

La prima testimonianza del Pennone a Mare – Palo di Sapone è in un articolo di Luigi de Fraja datato 15 agosto 1886 e, dal luglio 2020, la manifestazione è inserite nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani, secondo regolamento UNESCO del 2003.

IN GARA:

1. PERROTTA Vincenzo, detto “Il Capitano”

2. REZZO Gennaro

3. PERROTTA Carlo

4. REZZO Luigi

5. D’ORIANO Florindo

6. D’AVANZO Marco

7. CLIVO Mario

8. CORCIONE Salvatore

9. ROCCO Pasquale

10. BASILE Ciro

11. RICCIO Giovanni

12. LIARDO Ernesto

13. DI DONATO Gennaro

14. PATAMÈ Giuseppe

15. CARANNANTE Luigi

16. RIMOLI Gioacchino

FUORI GARA:

DI DOMENICO Francesco, detto “Cicciariello” (presidente del Comitato dei Pescatori di Pozzuoli)

PROGRAMMA

-Ore 16:00 vestizione e benedizione degli atleti partecipanti alla gara nella chiesetta dell’Assunta a Mare.

-Ore 16:30-18:00 presso il Molo Caligoliano i pescatori puteolani gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina.

-Ore 18:00 celebrazione della Santa Messa per tutta la comunità nei pressi della pittoresca chiesetta dell’Assunta a Mare.

-Ore 23:00 circa, presso il Molo Caligoliano, in deroga al divieto di esplosione di fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale disposta per la presenza di “un evento liturgico e folcloristico fortemente sentito” dalla comunità puteolana, spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Pozzuoli.

